Una diga nel fiume Kuban è crollata, provocando una colata di fango e lo sfollamento di migliaia di persone. Il foro aperto nella struttura misura circa trenta metri. I tecnici stanno valutando come sigillare lo squarcio e quali misure adottare per prevenire ulteriori danni agli altri argini. La fuoriuscita di acqua ha causato allagamenti nelle zone vicine e la evacuazione di diverse abitazioni.

Come faranno i tecnici a sigillare lo squarcio di trenta metri?. Quali misure adotteranno per evitare un effetto domino sugli altri argini?. Cosa accadrà all'economia agricola dopo la distruzione dei campi coltivati?. Chi gestirà l'assistenza e il supporto psicologico per i migliaia di sfollati?.? In Breve Oltre 500 operatori della Protezione Civile operano per contenere la breccia di 30 metri.. Tecnici utilizzano 30.000 sacchi di sabbia e una barriera mobile lunga 200 metri.. Centri di accoglienza a Anastasievskaya ospitano sfollati presso il complesso sportivo Olimp.. L'allagamento dei campi minaccia l'economia agricola del Territorio di Krasnodar. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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© Ameve.eu - Russia, crolla la diga del Kuban: colata di fango e migliaia di sfollati

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