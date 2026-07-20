In piazza Roosevelt a Bologna, manifestanti hanno lanciato una bomba carta davanti a prefettura e questura. La polizia, in tenuta antisommossa, ha risposto con cariche, idranti e lacrimogeni. Durante gli scontri, un uomo è morto ammanettato. Un legale ha dichiarato che si tratta di un attacco alla famiglia e di un tentativo di negare giustizia. Non ci sono altre informazioni su eventuali feriti o dettagli sulla dinamica.

Lancio di una bomba carta da parte dei manifestanti in piazza Roosevelt a Bologna, davanti a prefettura e questura, con gli agenti in tenuta antisommossa che hanno reagito caricando, con idranti e lancio di lacrimogeni. I manifestanti hanno staccato le protezioni dei finestrini dei blindati e le hanno lanciate contro i mezzi della polizia. Alta la tensione durante il sit-in per la morte di Abderrahim Fakir, il 43enne morto ammanettato domenica al quartiere Pilastro., Quelli che si stanno comportando in modo criminale a Bologna sono amici di chi sta tentando di negare verità e giustizia per Fakir". È il duro attacco del legale della famiglia della vittima contro i manifestanti che, nelle ultime ore, hanno dato vita agli scontri: "Il dolore della sorella, soccorsa per un malore, è chiarissimo. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

Segui gli aggiornamenti su Bologna.

© Tgcom24.mediaset.it - Fakir morto ammanettato a Bologna, violenti scontri con la polizia | Il legale: "È attacco alla famiglia, negano giustizia"

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Fakir morto a Bologna, la sorella sviene durante il presidio. Il legale della famiglia: «Non sia la polizia a condurre le indagini»Un uomo è deceduto a Bologna, mentre la sorella si è sentita male durante un presidio.

Fakir morto a Bologna, la sorella sviene durante il presidio. I manifestanti: assassini. Il legale della famiglia: «Non sia la polizia a condurre le indagini»Un uomo è morto durante un intervento di polizia a Bologna, mentre la sorella si è sentita male e ha perso i sensi durante un presidio di protesta.

Temi più discussi: Bologna, muore uomo ammanettato. Lepore e De Pascale: 'Sia fatta luce'; Aiuto, basta, muore a Bologna durante un fermo di polizia. La cronaca e il video; Fakir Abderrahim morto durante l'arresto, i familiari: Aveva le gambe dei poliziotti sul collo e gridava aiuto | VIDEO; Chi è l’uomo morto a Bologna dopo il blitz della polizia. Presidio affollato al Pilastro, lo striscione: Omicidio di stato.

Abderrahim Fakir morto ammanettato a Bologna, applicata la norma sullo 'scudo' ai poliziotti. La Procura: Fatti più estesi rispetto al video. x.com

Parliamo di Fakir e affini reddit

Morto ammanettato a Bologna, coro assassini e tensioni tra agenti e corteo: polizia usa idranti e lacrimogeniTensione tra manifestanti e polizia in tenuta antisommossa, venuti a contatto davanti alla prefettura di Bologna dove una folla si è radunata per protesta dopo che ieri il 42enne Abderrahim Fakir è mo ... adnkronos.com

Bologna, muore uomo ammanettato da Polizia. Pm: Fatti più estesi rispetto a video onlineLeggi su Sky TG24 l'articolo Bologna, muore uomo ammanettato da Polizia. Coisp: 'Bodycam agenti diranno la verità' ... tg24.sky.it