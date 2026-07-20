Fakir morto ammanettato a Bologna violenti scontri con la polizia | Il legale | È attacco alla famiglia negano giustizia

Da tgcom24.mediaset.it 20 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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In piazza Roosevelt a Bologna, manifestanti hanno lanciato una bomba carta davanti a prefettura e questura. La polizia, in tenuta antisommossa, ha risposto con cariche, idranti e lacrimogeni. Durante gli scontri, un uomo è morto ammanettato. Un legale ha dichiarato che si tratta di un attacco alla famiglia e di un tentativo di negare giustizia. Non ci sono altre informazioni su eventuali feriti o dettagli sulla dinamica.

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Lancio di una bomba carta da parte dei manifestanti in piazza Roosevelt a Bologna, davanti a prefettura e questura, con gli agenti in tenuta antisommossa che hanno reagito caricando, con idranti e lancio di lacrimogeni. I manifestanti hanno staccato le protezioni dei finestrini dei blindati e le hanno lanciate contro i mezzi della polizia. Alta la tensione durante il sit-in per la morte di Abderrahim Fakir, il 43enne morto ammanettato domenica al quartiere Pilastro., Quelli che si stanno comportando in modo criminale a Bologna sono amici di chi sta tentando di negare verità e giustizia per Fakir". È il duro attacco del legale della famiglia della vittima contro i manifestanti che, nelle ultime ore, hanno dato vita agli scontri: "Il dolore della sorella, soccorsa per un malore, è chiarissimo. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

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