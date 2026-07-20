La Procura di Bologna ha aperto un’inchiesta su sei persone coinvolte nell’intervento nel rione Pilastro, terminato con la morte di Abderrahim Fakir. Le persone indagate sono quelle che hanno partecipato alle varie fasi dell’operazione, condotta nei giorni scorsi. L’indagine è stata avviata con l’annotazione nel registro modello 45-bis. La procura ha comunque adottato uno scudo penale, che tutela gli agenti coinvolti da responsabilità penali.

La Procura di Bologna ha iscritto "quanti hanno preso parte alle diverse fasi del prolungato intervento" nel rione Pilastro che ieri si è concluso con la morte di Abderrahim Fakir nel "registro modello 45-bis". Sono due poliziotti del commissariato Bolognina e quattro sanitari (due volontari della Croce Rossa e due sanitari del 118), tutti presenti al momento del decesso del 42enne di origini marocchine. Il fascicolo viene trattato con la formula del nuovo registro di annotazione preliminare introdotto recentemente dal ministero della Giustizia (lo scudo penale) che consente al pubblico ministero di annotare fatti di reato che risultano manifestamente commessi in presenza di una causa di giustificazione, evitando l’automatica iscrizione della persona nel registro degli indagati. 🔗 Leggi su Bologna.repubblica.it

© Bologna.repubblica.it - Morte di Fakir, inchiesta su sei persone (ma c’è lo scudo penale)

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