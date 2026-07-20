Morto ammanettato a Bologna cosa rischiano i poliziotti? Decisive le body cam ma potrebbe scattare lo ?scudo?

Da ilmessaggero.it 20 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

A Bologna, un uomo è morto ammanettato durante un intervento di polizia. Le autorità stanno analizzando le immagini delle body cam e ascoltando testimonianze prima di decidere come procedere. La procura deve ancora valutare le prove, e il procuratore stabilirà se ci siano elementi per ipotizzare un reato. La decisione definitiva sulla responsabilità dei poliziotti dipenderà dall’esito delle indagini.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

La procura di Bologna deve ancora esaminare prove e testimonianze. Poi il procuratore Paolo Guido, l'ex aggiunto di Palermo che ha arrestato Matteo Messina Denaro, stabilirà come procedere e quale reato ipotizzare. Perché non c'è solo l'agghiacciante video di 5 minuti e 27 secondi, nel quartiere periferico di Pilasto, che riprende gli ultimi istanti di vita Abderrahim Fakir. In quelle immagini il 42enne bloccato dagli agenti, e da un'altra persona a petto nudo (probabilmente un residente), grida disperato, chiede aiuto e dice di stare per morire, mentre due poliziotti gli stanno addosso e i sanitari guardano senza intervenire. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

Segui gli aggiornamenti su Bologna.

morto ammanettato a bologna cosa rischiano i poliziotti decisive le body cam ma potrebbe scattare lo scudo
© Ilmessaggero.it - Morto ammanettato a Bologna, cosa rischiano i poliziotti? Decisive le body cam (ma potrebbe scattare lo ?scudo?)
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Femminicidio suicidio a Bologna, coppia trovata morta - 1mattina News 22/04/2026

Video Femminicidio suicidio a Bologna, coppia trovata morta - 1mattina News 22/04/2026

Notizie e thread social correlati

Abderrahim Fakir morto ammanettato a terra a Bologna, FdI e Lega con i poliziotti: insorgono le opposizioniUn uomo di 43 anni di origine marocchina è morto a Bologna dopo essere stato ammanettato da due poliziotti durante un intervento.

Il video dell'uomo morto ammanettato a Bologna: i poliziotti lo tengono fermo a faccia in giù, lui urla: «Aiuto». Un'agonia durata cinque minutiUn video mostra un uomo di 43 anni di origine marocchina morto a Bologna dopo essere stato fermato dalla polizia.

Temi più discussi: Bologna, muore uomo ammanettato. Lepore e De Pascale: 'Sia fatta luce'; Uomo ammanettato muore durante un intervento di polizia a Bologna. La Questura: Agenti chiamati dai cittadini. Bodycam a disposizione dei pm; 'Aiuto, basta', muore a Bologna durante un fermo di polizia; Morte durante controllo polizia a Bologna: 42enne ammanettato deceduto.

morto ammanettato a bolognaBologna, muore uomo ammanettato da Polizia. Coisp: Bodycam agenti diranno la veritàLeggi su Sky TG24 l'articolo Bologna, muore uomo ammanettato da Polizia. Coisp: 'Bodycam agenti diranno la verità' ... tg24.sky.it

morto ammanettato a bologna'Aiuto, basta', muore a Bologna durante un fermo di poliziaE' successo al quartiere Pilastro. In un video la colluttazione con gli agenti le sue urla: 'Aiuto, basta, basta'. La sorella: 'L'hanno ammazzato, voglio giustizia' (ANSA) ... ansa.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web