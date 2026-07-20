A Bologna, un uomo è morto ammanettato durante un intervento di polizia. Le autorità stanno analizzando le immagini delle body cam e ascoltando testimonianze prima di decidere come procedere. La procura deve ancora valutare le prove, e il procuratore stabilirà se ci siano elementi per ipotizzare un reato. La decisione definitiva sulla responsabilità dei poliziotti dipenderà dall’esito delle indagini.

La procura di Bologna deve ancora esaminare prove e testimonianze. Poi il procuratore Paolo Guido, l'ex aggiunto di Palermo che ha arrestato Matteo Messina Denaro, stabilirà come procedere e quale reato ipotizzare. Perché non c'è solo l'agghiacciante video di 5 minuti e 27 secondi, nel quartiere periferico di Pilasto, che riprende gli ultimi istanti di vita Abderrahim Fakir. In quelle immagini il 42enne bloccato dagli agenti, e da un'altra persona a petto nudo (probabilmente un residente), grida disperato, chiede aiuto e dice di stare per morire, mentre due poliziotti gli stanno addosso e i sanitari guardano senza intervenire. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

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© Ilmessaggero.it - Morto ammanettato a Bologna, cosa rischiano i poliziotti? Decisive le body cam (ma potrebbe scattare lo ?scudo?)

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Femminicidio suicidio a Bologna, coppia trovata morta - 1mattina News 22/04/2026

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Il video dell'uomo morto ammanettato a Bologna: i poliziotti lo tengono fermo a faccia in giù, lui urla: «Aiuto». Un'agonia durata cinque minutiUn video mostra un uomo di 43 anni di origine marocchina morto a Bologna dopo essere stato fermato dalla polizia.

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A Bologna il sit-in dei parenti dell'uomo morto ammanettato: È un assassinio di Stato x.com

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