È scontro in Rai sul servizio del Tgr Emilia-Romagna dedicato alla morte di Abderrahim Fakir, andato in onda il 19 luglio in una versione diversa da quella preparata dalla redazione. A denunciare l'accaduto sono il Comitato (Cdr), Usigrai, Aser e Fnsi, che accusano la direzione di aver modificato il servizio, sollevando dubbi sulla libertà editoriale. Secondo il Cdr, al giornalista sarebbe stato chiesto di eliminare parte del video – lo stesso pubblicato in esclusiva da Repubblica e già ripreso da numerose altre testate – in cui si vedeva Fakir ormai privo di vita, oltre a cancellare l'espressione "intervento violento" riferita all'azione delle forze dell'ordine. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Fakir, delirio rosso contro la Rai: "Hanno censurato la notizia"

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