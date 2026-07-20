Durante la finale dei Mondiali 2026 a New York, Donald Trump ha subito diverse umiliazioni. Oltre a essere stato accompagnato fuori dalla foto della squadra vincitrice, la Spagna, ci sono state altre situazioni che hanno coinvolto l’ex presidente, le quali sono state censurate dalle televisioni. La partita ha visto anche la presenza di un calciatore che ha lasciato la scena insieme a Trump, ma la copertura mediatica ha evitato di mostrare alcuni dettagli.

Non solo Rodri che lo "accompagna" fuori dalla foto della Spagna vincitrice dei Mondiali 2026. Già, per Donald Trump ci sono state altre umiliazioni nella finalissima di New York. Una, in particolare: quando il presidente è apparso sui maxi-schermi dopo l'esecuzione dell'inno Usa di Jennifer Hudson. Una selva di fischi e "buuu" censurata in gran parte dalle televisioni ma rimbalzata ovunque sui social. L'episodio è arrivato al termine di giorni di attesa, con un interrogativo che aleggiava sul MetLife Stadium: la finale avrebbe celebrato l'America di Trump oppure il pubblico avrebbe colto l'occasione per manifestare apertamente il proprio dissenso? La risposta è arrivata in pochi istanti: risposta negativissima per The Donald, assai poco apprezzato nella sua New Yotrk. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

Segui gli aggiornamenti su Trump.

© Liberoquotidiano.it - Spagna-Argentina, Trump umiliato: quello che le tv hanno censurato

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Argentina Player Leandro Paredes Humiliated After Violent World Cup Clash

Notizie e thread social correlati

Spagna-Argentina: tutti gli episodi che hanno infiammato la finaleLa finale del Mondiale 2026 si è conclusa con la vittoria della Spagna, che ha conquistato il secondo titolo nella sua storia a distanza di sedici...

Ascolti record per Spagna-Argentina. Due italiani su tre davanti alla Tv hanno visto la finale dei MondialiLa finale dei Mondiali di calcio 2026 ha registrato ascolti record in Italia, con circa il 66% delle persone davanti alla televisione che ha seguito...

Argomenti più discussi: Spagna campione del mondo: Argentina battuta ai supplementari, decide Ferran Torres; Trump e la finale: l’arrivo in elicottero, i buu e il gelido saluto di Sanchez; Mondiali 2026, Trump allo stadio per la finale Spagna-Argentina. Milei non c'è per scaramanzia; Mondiali 2026, Rabiot bastona la Francia: Vergognoso, comportamenti inammissibili | Libero Quotidiano.it.

La Spagna batte l'Argentina 1-0 per vincere la Coppa del Mondo grazie al gol di Ferran Torres reddit