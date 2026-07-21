Un video mostra un uomo che urla “basta” durante un intervento della polizia in un quartiere di Bologna. La vittima, un uomo di 42 anni, è deceduta nel corso dell’intervento domenica. Il ministro della Giustizia ha commentato che il modello di intervento della polizia italiana è diverso e che le forze dell’ordine agiscono con molta prudenza.

Il ministro della Giustizia Carlo Nordio parla del caso del 42enne Fakir Abderrahim, morto durante un intervento della polizia domenica a Bologna. “Il video di Abderrahim Fakir, il 43enne deceduto al Pilastro nel corso di un intervento della polizia, mentre grida ‘basta’? “Le immagini violente sono sempre fonte di grande disagio. Bisogna però tener conto delle situazioni anche psicologiche di chi si trova a dover operare in momenti di estrema difficoltà. In ogni caso occorre attendere l’esito dell’autopsia”, ha detto il Guardasigilli, intervistato dal Corriere della Sera. Al parallelismo con il modello americano dell’Ice risponde netto: “No. Quello Usa è molto diverso. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Fakir Abderrahim, Nordio: “Il modello Ice è diverso, la polizia italiana è molto prudente”

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