Un uomo di 43 anni, cittadino marocchino, è stato trovato morto domenica mattina in un quartiere di Bologna. Le forze dell'ordine stanno ancora indagando, con i filmati delle bodycam e l’autopsia ancora da analizzare. La sinistra ha già affermato che si tratta di un omicidio da parte della polizia, mentre le indagini sono in corso.

Le indagini sono appena iniziate, i filmati delle bodycam non sono ancora stati visionati, l'autopsia non è ancora stata eseguita, ma la sinistra è già sicura: Abderrahim Fakir - il cittadino marocchino 43enne morto domenica mattina al Pilastro (Bologna) - è stato ucciso dai poliziotti. E c'è chi addirittura è arrivato a paragonare l'intervento delle forze dell'ordine del capoluogo emiliano al modo di agire dell'Ice di Donald Trump. "Se la destra vuole importare il modello Ice deve sapere che questo è il Paese sbagliato, abbiamo gli anticorpi democratici", A dirlo, in un'intervista a Repubblica, è stato il capogruppo del Pd al Senato Francesco Boccia. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

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© Liberoquotidiano.it - Fakir morto a Bologna, Boccia delira: "Niente modello Ice": la sinistra già parla di omicidio

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