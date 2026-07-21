Nella notte, sei ore di sciopero hanno bloccato l’Interporto di Bologna, con migliaia di camion fermi e traffico in tilt. Il presidio, organizzato dal sindacato Si Cobas, si è svolto sulla via Santa Maria in Duno a Bentivoglio, dalle 22 alle 4 del mattino. Alla fine dell’azione, la circolazione è ripresa gradualmente, lasciando spazio al traffico normale.

Bentivoglio (Bologna), 21 luglio 2026 - Un presidio, quello di Si Cobas, sulla via Santa Maria in Duno, a Bentivoglio, che è durato sei ore: dalle 22 alle 4 del mattino, orario in cui il gruppo è lentamente scemato, lasciando nuovamente respirare il traffico. L'obiettivo del sindacato era chiaro: manifestare per Fakir, il 42enne morto durante un intervento di Polizia al Pilastro, paralizzando tutto il via vai di camion che, ad ogni ora, entrano ed escono dall'Interporto di Bentivoglio. La protesta di Sì Cobas: “Migliaia di camion fermi”. Così da Si Cobas Nazionale: "L'assassinio di Fakir Abderrahim ha avuto un forte eco tra i lavoratori dei vari magazzini dell'Interporto bolognese. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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© Ilrestodelcarlino.it - Fakir, 6 ore di sciopero all'Interporto di Bologna nella notte: “Migliaia di camion fermi, traffico in tilt”

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