Camion fermi e protesta in piazza | gli autotrasportatori di Parma verso lo sciopero

Gli autotrasportatori di Parma si preparano a fermare le attività, con l’obiettivo di manifestare in piazza. I rappresentanti di alcune associazioni di categoria hanno convocato una conferenza stampa per confermare l’adesione allo sciopero e comunicare le ragioni di questa decisione. La mobilitazione riguarda il settore dell’autotrasporto e coinvolge diverse sigle di categoria della zona. La protesta si inserisce in un quadro di iniziative più ampie a livello regionale.

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