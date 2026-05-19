Camion fermi e protesta in piazza | gli autotrasportatori di Parma verso lo sciopero
Gli autotrasportatori di Parma si preparano a fermare le attività, con l’obiettivo di manifestare in piazza. I rappresentanti di alcune associazioni di categoria hanno convocato una conferenza stampa per confermare l’adesione allo sciopero e comunicare le ragioni di questa decisione. La mobilitazione riguarda il settore dell’autotrasporto e coinvolge diverse sigle di categoria della zona. La protesta si inserisce in un quadro di iniziative più ampie a livello regionale.
Gli autotrasportatori si preparano allo sciopero e anche Parma si mobilita. AI Emilia, FITA CNA Parma e la Categoria Autotrasporti di Confartigianato Imprese Parma hanno convocato una conferenza stampa congiunta per confermare l’adesione alla protesta del settore e spiegare le motivazioni della. 🔗 Leggi su Parmatoday.it
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