Un camion che stava percorrendo la tangenziale di Bologna verso Casalecchio ha preso fuoco, causando un incendio che ha avvolto il veicolo. L’incendio ha provocato il blocco del traffico nella zona, con conseguenti disagi alla circolazione. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per spegnere le fiamme e mettere in sicurezza l’area. Nessuna informazione è stata fornita sui feriti o sulle cause dell’incendio.

Bologna, 15 luglio 2026 - Camion a fuoco in tangenziale e traffico in tilt. L’incendio è scoppiato mentre il mezzo a rimorchio stava proseguendo verso Casalecchio. All’improvviso, il tendone del veicolo ha preso fuoco, provocando un’altissima colonna di fuoco visibile anche dalla zona Pescarola e Lame. I vigili del fuoco si sono precipitati sul posto per domare le fiamme. Stando a quanto emerge, il conducente del veicolo non sarebbe rimasto ferito. Soltanto pochi giorni fa, invece, un altro incendio aveva spaventato i cittadini, in quel caso in via Luca della Robbia: le fiamme erano partite da uno scooter che si trovava parcheggiato nel cortile di una palazzina. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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© Ilrestodelcarlino.it - Paura in tangenziale a Bologna, camion prende fuoco in strada e viene avvolto dalle fiamme: traffico in tilt

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