Fake news il paradosso degli italiani | le temono ma credono di saperle riconoscere

Il 90% degli italiani considera le fake news una minaccia per la società, ma solo il 68% pensa di essere personalmente a rischio. La ricerca, condotta da Ipsos-Doxa e commissionata dal Festival del giornalismo di marca, evidenzia che, pur riconoscendo il problema, molti credono di saperle riconoscere e evitarle. La percezione di vulnerabilità è più bassa rispetto alla consapevolezza dell’impatto generale delle notizie false.

Le fake news sono un problema grave, ma soprattutto per gli altri. È il paradosso che emerge dalla ricerca commissionata dal Brand Journalism Festival e realizzata da Ipsos-Doxa: il 90% degli italiani considera la diffusione di notizie false una minaccia per la società, mentre solo il 68% ritiene di esserne personalmente esposto. Tra contenuti manipolati e informazioni costruite per orientare il dibattito pubblico, la disinformazione viene dunque percepita come un pericolo concreto e sempre più diffuso. Ma molti continuano a credersi più capaci degli altri di riconoscerla e di non lasciarsene influenzare. Il fact-checking fai-da-te e frammentario. 🔗 Leggi su Open.online

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