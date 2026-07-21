Fake news il paradosso degli italiani | le temono ma credono di saperle riconoscere

Da open.online 21 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Il 90% degli italiani considera le fake news una minaccia per la società, ma solo il 68% pensa di essere personalmente a rischio. La ricerca, condotta da Ipsos-Doxa e commissionata dal Festival del giornalismo di marca, evidenzia che, pur riconoscendo il problema, molti credono di saperle riconoscere e evitarle. La percezione di vulnerabilità è più bassa rispetto alla consapevolezza dell’impatto generale delle notizie false.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Le fake news sono un problema grave, ma soprattutto per gli altri. È il paradosso che emerge dalla ricerca commissionata dal Brand Journalism Festival e realizzata da Ipsos-Doxa: il 90% degli italiani considera la diffusione di notizie false una minaccia per la società, mentre solo il 68% ritiene di esserne personalmente esposto. Tra contenuti manipolati e informazioni costruite per orientare il dibattito pubblico, la disinformazione viene dunque percepita come un pericolo concreto e sempre più diffuso. Ma molti continuano a credersi più capaci degli altri di riconoscerla e di non lasciarsene influenzare. Il fact-checking fai-da-te e frammentario. 🔗 Leggi su Open.online

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie e thread social correlati

Premio Ischia: il 48% degli italiani colpito dalle fake news, secondo Ipsos Doxa.Il 48% degli italiani afferma di essere stato colpito da fake news, secondo un’indagine Ipsos Doxa.

Pinocchio arriva a Firenze: spettacoli, notti al museo e laboratori per insegnare ai bambini a riconoscere le fake newsA Firenze, sono iniziati gli eventi dedicati ai bambini, con spettacoli, visite notturne ai musei e laboratori specifici.

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web