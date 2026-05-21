A Firenze, sono iniziati gli eventi dedicati ai bambini, con spettacoli, visite notturne ai musei e laboratori specifici. Questi momenti sono stati organizzati per aiutare i più giovani a distinguere le notizie vere da quelle false. La città sta dedicando spazi e iniziative per coinvolgere i bambini e stimolare la loro creatività. La manifestazione si inserisce nel progetto di un futuro evento che prevede di trasformare il centro storico in un’area pensata per l’infanzia e l’immaginazione.

FIRENZE – ‘ Firenze dei Bambini 2026? trasformerà il centro storico in un grande spazio dedicato all’infanzia e all’immaginazione. Da venerdì 22 a domenica 24 maggio, musei, biblioteche, piazze e palazzi cittadini ospiteranno spettacoli, laboratori e attività gratuite ispirate al mondo di Pinocchio e al tema della verità delle notizie. L’edizione 2026 della manifestazione coincide con il bicentenario della nascita di Carlo Collodi, autore del celebre burattino e giornalista fiorentino. Il filo conduttore scelto dagli organizzatori sarà proprio il rapporto tra bugie, mezze verità e fake news, affrontato attraverso attività pensate per bambini e ragazzi dai 0 ai 12 anni. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

© Corrieretoscano.it - Pinocchio arriva a Firenze: spettacoli, notti al museo e laboratori per insegnare ai bambini a riconoscere le fake news

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