NAPOLI (ITALPRESS) – Un’indagine recente rivela che gli italiani continuano a considerare cruciale l’accesso a informazioni di qualità. Nonostante ciò, molti lamentano la difficoltà nel reperire notizie affidabili. La crescente diffusione della disinformazione genera preoccupazione tra i cittadini. Riguardo all’intelligenza artificiale, sebbene vi sia awareness sui suoi potenziali vantaggi, la maggior parte del pubblico esprime timori sui possibili effetti negativi riguardo al giornalismo. Cosa Dicono gli Italiani sull’Accesso all’Informazione. Questi sono alcuni dei principali risultati della ricerca “Le Pratiche di Fruizione del Pubblico, Rischi e Opportunità nel Panorama Informativo Italiano”, realizzata da Ipsos Doxa e presentata nel corso della 47esima edizione del Premio Ischia di Giornalismo Internazionale. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Premio Ischia: il 48% degli italiani colpito dalle fake news, secondo Ipsos Doxa.

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