Durante il Giffoni Film Festival, un uomo ha portato una cesta con 200 rose. La manifestazione, dedicata a bambini e ragazzi, si svolge a Giffoni Valle Piana e coinvolge giovani come giurati. L’uomo ha dichiarato che Dostoevskij parlava di bellezza legata al cuore e all’anima, riferendosi alla natura dei gesti e delle emozioni.

Durante il Festival cinematografico dedicato al mondo dei bambini e dei ragazzi, nato nel 1971 a Giffoni Valle Piana, in provincia di Salerno, e dove i giovani sono in giurati chiamati per valutare i film in concorso, si è presentato con 200 rose. Fabio Mancini, il modello italiano più famoso al mondo, scoperto dal signor Giorgio Armani, al quale non smette di rivolgere parole di gratitudine, ha presentato il suo progetto dedicato al benessere psicologico dei ragazzi entrato in molte scuole. Il Fabio Mancini European School Project, è stato protagonista della sezione Impact del Festival, per proporre un dialogo lontano dalle dinamiche mediatiche e social. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Fabio Mancini al Giffoni Film Festival con una cesta di 200 rose: «Dostoevskij scriveva che la bellezza salverà il mondo. Ma parlava di quella di un gesto, del cuore, dell'anima»

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