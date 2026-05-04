Gli allievi dell' Istituto Salesiani al Giffoni Film Festival con ' MIA'

Gli studenti dell'Istituto Salesiano “Sacro Cuore di Maria” di Caserta hanno partecipato al Giffoni Film Festival presentando il cortometraggio intitolato “M.I.A. - Mood Integration App”. Il film è stato realizzato in collaborazione con una cooperativa sociale e ha coinvolto i giovani in un progetto cinematografico che ha avuto spazio durante l'evento. La partecipazione si è svolta nel corso della manifestazione dedicata al cinema e ai giovani talenti.

‘M.I.A. - Mood Integration App’ al Giffoni Film Festival si tratta del cortometraggio realizzato dagli studenti dell’Istituto Salesiano “Sacro Cuore di Maria” di Caserta insieme alla Cooperativa Sociale C.A.O.S., selezionato per la proiezione nell’ambito di School Experience 2026 del Giffoni Film.🔗 Leggi su Casertanews.it Notizie correlate Sangiuliano, affondo sul cinema in Campania: in bilancio chiede tagli al Giffoni Film Festival e al fondo audiovisivoGli emendamenti dell'ex ministro della Cultura oggi capogruppo Fdi in Consiglio regionale sono in gran parte su cinema e teatro. Applausi a Palazzo Morattini per Wilma Vernocchi e gli allievi di canto dell'Istituto MasiniSono stati continuativi, lunghi e calorosi gli applausi tributati dal numeroso pubblico nei confronti dei protagonisti del concerto lirico che si è... Altri aggiornamenti Temi più discussi: Festa della Scuola 2026; Colombia – L’Istituto Pedro Justo Berrío, nel suo anno centenario, riceve la massima onorificenza dal Consiglio Comunale di Medellin - ANS; Celebrati i 60 anni dell’opera Gesù Adolescente dei salesiani di Palermo: inaugurata la Cittadella del sociale. Nella casa salesiana Don Bosco di Caserta il convegno annuale degli ex allieviUna domenica di cultura e di emozioni quella svoltasi a Caserta, presso l’istituto Salesiano Sacro cuore di Maria, sede dell’omonimo e prestigioso Istituto scolastico, in occasione del 105° convegno ... ilmattino.it Salesiani record. All’istituto tanti allievi modelloI Monti Francesco, 8,15; II Calzolari Diego, 8,25; Malservigi Eros, 8,08; Mazza Mattia, 8,5; Nannoni Alessandro, 8,46; Nucci Alessandro, 8,38; Roda Luca, 8,25 III ... ilrestodelcarlino.it IL CAMPUS DELL’INNOVAZIONE: AI SALESIANI DI BOLOGNA NASCE IL FUTURO DELLA FILIERA TECNICO-PROFESSIONALE BOLOGNA – Guidata dalla Presidente Maria Costi, si è svolta presso l’Istituto Salesiano “Beata Vergine di San Luca” una signifi - facebook.com facebook