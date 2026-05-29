F1 Ferrari favorita a Monaco? Aiutino anche dalla FIA

Il circus della Formula 1 si prepara a sbarcare a Monaco venerdì 5 giugno. La Ferrari viene indicata come favorita, con alcune voci che suggeriscono un supporto anche da parte della FIA. La pista monegasca, nota per le sue strade strette e i tempi stretti, sarà il teatro di questa gara. La presenza di una squadra in vantaggio è già evidente tra gli addetti ai lavori.

La F1 è pronta a sbarcare a Monaco. Venerdì 5 giugno il circus della formula 1 arriverà nel Principato con un chiaro favorito della vigilia. Nonostante l’inizio di stagione difficile, le curve di Monte Carlo potrebbero dare una mano alla rossa. La Ferrari si presenta al Gran Premio di Monaco nel ruolo di favorita assoluta, anche a sorpresa. Il secondo posto ottenuto da Lewis Hamilton nel Gran Premio del Canada ha dato alla previsione, ma non solo. Nonostante la carenza di potenza della power unit della SF-26 nei rettilinei, la monoposto ha confermato ottime doti di stabilità. Per questo motivo anche i rivali più accreditati stanno indicando nella scuderia italiana il punto di riferimento per le strade del Principato. 🔗 Leggi su Sportface.it

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