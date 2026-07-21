Ex Milan | Florenzi è convocato con l' Italia agli Europei di calcio a 7
Un ex calciatore, che aveva vestito la maglia di una squadra di Serie A, è stato convocato con la nazionale italiana per gli Europei di calcio a 7. Dopo aver terminato la carriera nel calcio professionistico, ha scelto di dedicarsi ad altre attività. La convocazione è stata comunicata recentemente, senza ulteriori dettagli sulle modalità o sui motivi della scelta. La partecipazione all’Europeo rappresenta un ritorno ufficiale in ambito internazionale per l’atleta.
Alcuni ex calciatori, una volta deciso di ritirarsi dal calcio giocato, optano per un riposo lontano dal pallone. Tra questi profili, evidentemente, non rientra Alessandro Florenzi: l'ex calciatore rossonero, da quando si è ritirato, non si è fermato un secondo: rifiondatosi immediatamente nel mondo della Kings League, sembra essersi innamorato di un calcio più brevilineo ed immediato, rapido, meno dispendioso forse atleticamente ma che mette in risalto le abilità tecniche dei giocatori. Il torneo creato da Piquè ha rivoluzionato il mondo del calcio, mettendo sotto ai riflettori uno sport più "corto": si parte da un 1 vs 1 tra i portieri, per poi però arrivare a giocare in 7 contro 7. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
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