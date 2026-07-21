Ex Milan | Florenzi è convocato con l' Italia agli Europei di calcio a 7

Notizia in breve

Un ex calciatore, che aveva vestito la maglia di una squadra di Serie A, è stato convocato con la nazionale italiana per gli Europei di calcio a 7. Dopo aver terminato la carriera nel calcio professionistico, ha scelto di dedicarsi ad altre attività. La convocazione è stata comunicata recentemente, senza ulteriori dettagli sulle modalità o sui motivi della scelta. La partecipazione all’Europeo rappresenta un ritorno ufficiale in ambito internazionale per l’atleta.