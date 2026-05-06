L’Italia parteciperà agli Europei di atletica a Birmingham dal 9 al 16 agosto con tre atleti nella maratona di marcia, in sostituzione di Schwazer, assente dalla competizione. La selezione degli atleti è stata effettuata sulla base delle prestazioni ottenute ai recenti Mondiali, che hanno portato alla convocazione di tre rappresentanti italiani per questa disciplina. La squadra azzurra si prepara così a competere in una manifestazione internazionale di grande rilevanza.

L’Italia sarà rappresentata da tre azzurri nella maratona di marcia in occasione degli Europei 2026 di atletica, che si disputeranno sulle strade di Birmingham (Gran Bretagna) dal 9 al 16 agosto. Nella delegazione tricolore non figurerà Alex Schwazer, nonostante il superlativo tempo di 3h01:55 siglato lo scorso 26 aprile in Germania ( miglior crono continentale di questa stagione e terza prestazione mondiale dell’annata agonistica in corso). Il miglior italiano di sempre in questa specialità, entrata ufficialmente in vigore dallo scorso 1° gennaio (ma non sarà presente alle Olimpiadi, visto che a Los Angeles 2028 si gareggerà esclusivamente sui 21,097 km), non avrà la possibilità di mettersi in gioco agli Europei, dove sarebbe stato indubbiamente tra gli uomini sotto i riflettori.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Italia senza Schwazer agli Europei, chi verrà convocato al suo posto? Tre nomi dai Mondiali

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