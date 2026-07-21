Ex Dante Alighieri | avanza il nuovo campus scolastico

Il cantiere del nuovo campus scolastico “Dante Alighieri” prosegue con i lavori che avanzano rapidamente. Questa mattina, il sindaco ha effettuato un sopralluogo sul sito, dove si stanno realizzando le strutture principali. Sono visibili i ponteggi e le parti in corso di costruzione, mentre l’area circostante viene preparata per le operazioni di completamento. La realizzazione del progetto procede secondo il cronoprogramma previsto.

Tempo di lettura: 3 minuti – Il nuovo campus scolastico “Dante Alighieri” continua a prendere forma. Questa mattina il sindaco di Avellino, Nello Pizza, insieme agli assessori ai Lavori pubblici Enza Ambrosone e alla Pubblica istruzione Giuseppe Giacobbe, ha effettuato un sopralluogo nel cantiere di via Piave per verificare lo stato di avanzamento dei lavori. Presenti anche i progettisti, i tecnici comunali e i rappresentanti dell’impresa esecutrice. La delegazione ha visitato le aree già in fase avanzata di realizzazione, tra cui la palestra con gli spazi di servizio, il tunnel di collegamento tra i diversi edifici scolastici, il refettorio e i plessi destinati alla scuola dell’infanzia e alla primaria. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

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