Università Dante Alighieri | il sindaco chiede un incontro urgente

Il sindaco ha richiesto un incontro urgente con i rappresentanti dell'Università Dante Alighieri dopo che il Ministero ha messo in dubbio la validità dell’elezione del rettore. La vicenda riguarda anche la possibilità di invalidare le recenti delibere approvate dal consiglio universitario. La situazione si inserisce in un quadro di tensioni legate alle procedure di nomina e alle decisioni amministrative dell’ateneo.

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? Punti chiave Perché il Ministero ha messo in dubbio l'elezione del rettore?. Chi può invalidare le recenti delibere del consiglio universitario?. Come influisce la posizione di Falcomatà sulla governance dell'ateneo?. Cosa rischia l'università se i ricorsi legali venissero accolti?.? In Breve Ministero contesta elezione rettore Casula e presenza di Giuseppe Falcomatà nel consiglio.. Ricorsi di Piero Aloi minacciano validità del percorso di rilancio da dicembre.. Paolo Brunetti rappresenta il Comune di Reggio Calabria nella governance attuale.. Rischi di invalidazione delibere per contese legali e verifiche ministeriali in corso.. Carmelo...🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Università Dante Alighieri: il sindaco chiede un incontro urgente ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Università Dante Alighieri, il sindaco metropolitano chiede riunione con il cdaC'è tensione nell'università Dante Alighieri, dove il percorso di riorganizzazione e rilancio avviato dal cda del consorzio, presieduto da Pasquale... Università Dante Alighieri, per il nuovo direttore generale in lizza un nome noto e vicino a FalcomatàContinua la riorganizzazione dell'università per stranieri Dante Alighieri nel nuovo corso avviato dal cda di Pasquale Basilicata. Argomenti più discussi: Università Dante Alighieri, il Mur pone dubbi sul rettore ma il cda ha già risposto; La libertà in pericolo, all’università Dante Alighieri secondo convegno di studi dedicato al professore Elio D’Agostino · ilreggino.it; Università Dante Alighieri, il sindaco metropolitano chiede riunione con il cda; Società Dante Alighieri comitato di Benevento: presentazione del libro Vita scolastica. Cronache di un maestro del 1950 di Giuseppe Tomaciello.