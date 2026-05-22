Ex Officine Maccaferri la svolta | nasce un nuovo campus scolastico

A Zola Predosa, vicino a Bologna, si sta realizzando un nuovo campus scolastico che comprende un auditorium, una biblioteca, una palestra, numerosi laboratori e un campo sportivo. La costruzione di questa struttura coinvolge diverse aree e servizi dedicati all'istruzione e allo sport. L'intervento si inserisce nel progetto di riqualificazione delle ex Officine Maccaferri, con l’obiettivo di creare un centro didattico moderno e funzionale. La realizzazione mira a offrire spazi adeguati alle attività scolastiche e ricreative degli studenti della zona.

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Zola Predosa (Bologna), 22 maggio 2026 – Un auditorium, una biblioteca, una palestra, tanti laboratori e un campo sportivo. Queste e altre strutture faranno parte del nuovo campus dell’Isb, International School of Bologna, che aprirà a Zola Predosa a settembre 2027 nella ex sede centrale delle Officine Maccaferri, in via John F. Kennedy 10. Nell’ex quartiere generale di questa storica azienda bolognese che nel 1879 inventò i “gabbioni” e che ha chiuso i battenti qualche anno fa, dopo essere stata leader mondiale nelle soluzioni avanzate per l’ingegneria civile, si installerà la Isb, scuola internazionale attiva sotto le Due Torri sin dal 2004. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Ex Officine Maccaferri, la svolta: nasce un nuovo campus scolastico ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Officine Maccaferri investe in nuovo stabilimento produttivo in South CarolinaA un anno dall’acquisizione di Synteen, Maccaferri rafforza la propria piattaforma industriale in Nord America per supportare la crescita di lungo... Officine FVG a Premariacco: nasce il nuovo polo da 20 milioni di euro? Domande chiave Come farà il nuovo polo a garantire la sostenibilità energetica? Quali impatti avrà questo investimento sul mercato del lavoro... Ex Officine Maccaferri, la svolta: nasce un nuovo campus scolasticoZola Predosa (Bologna), 22 maggio 2026 – Un auditorium, una biblioteca, una palestra, tanti laboratori e un campo sportivo. Queste e altre strutture faranno parte del nuovo campus dell’Isb, Internatio ... ilrestodelcarlino.it La scelta di Officine Maccaferri: chiesto il concordato preventivoOfficine Maccaferri Spa presenterà richiesta di concordato preventivo con riserva in Tribunale. Il cda del colosso dell’ingegneria ambientale ha preso la decisione ieri, il deposito arriverà già oggi. ilrestodelcarlino.it