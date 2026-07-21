Evenepoel trionfa nella cronometro del Tour Pogacar resta secondo e mantiene la maglia gialla
Remco Evenepoel ha vinto la sedicesima tappa del Tour de France 2026, una cronometro di 26,1 chilometri tra Evian les Bains e Thonon les Bains. Tappa vinta con una prestazione eccezionale, mentre Tadej Pogacar si è classificato secondo e ha mantenuto la maglia gialla. La gara si è svolta in Francia, con la vittoria di Evenepoel che conferma la sua leadership nella corsa.
Remco Evenepoel Trionfa nella Sedicesima Tappa del Tour de France 2026. LES BAINS (FRANCIA) – Remco Evenepoel ha ribadito il suo dominio nel Tour de France 2026, conquistando la sedicesima tappa con una straordinaria prestazione nella cronometro individuale Evian les Bains-Thonon les Bains, lunga 26,1 chilometri. Il ciclista belga della Red Bull Bora Hansgrohe ha fermato il cronometro a 32’19”, consolidando così la sua posizione di leader nella competizione. Questo successo rappresenta la sua quarta vittoria alla Grande Boucle, la terza in una prova contro il tempo. Il secondo posto è andato allo sloveno Tadej Pogacar dell’UAE Team Emirates, che ha ceduto 28 secondi a Evenepoel ma mantiene saldamente la maglia gialla. 🔗 Leggi su Napolipiu.com
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