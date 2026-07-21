evenepoel trionfa nella cronometro del tour pogacar resta secondo e mantiene la maglia gialla

Notizia in breve

Remco Evenepoel ha vinto la sedicesima tappa del Tour de France 2026, una cronometro di 26,1 chilometri tra Evian les Bains e Thonon les Bains. Tappa vinta con una prestazione eccezionale, mentre Tadej Pogacar si è classificato secondo e ha mantenuto la maglia gialla. La gara si è svolta in Francia, con la vittoria di Evenepoel che conferma la sua leadership nella corsa.