Remco Evenepoel ha vinto due tappe consecutive nella cronometro di 26 km del Tour de France 2026, superando Tadej Pogacar, che mantiene la maglia gialla. Dopo aver conquistato la quindicesima tappa, il ciclista ha ottenuto anche la sedicesima, dimostrando una prestazione senza limiti. Pogacar rimane in testa alla classifica generale, mentre Evenepoel si avvicina ulteriormente alla leadership. La cronometro si è svolta nel secondo giorno di riposo del tour.

Back to back per Remco Evenepoel, che dopo il successo della quindicesima tappa del Tour de France 2026 prima del secondo giorno di riposo si prende anche la sedicesima frazione, cronometro di 26.1 km da Evian-les-Bains a Thonon-les-Bains. Il belga della Red Bull-Bora-Hansgrohe chiude con il tempo di 32’19’’33, anticipando Tadej Pogacar di 28’’ e Skjelmose di 1’04’’. Il Campione del Mondo sloveno resta maglia gialla con 4’32’’ su Evenepoel., Sempre il solito Evenepoel, domina la cronometro della sedicesima tappa e conquista il secondo successo in questo Tour de France. I nomi caldi alla vigilia non tradiscono le aspettative nella primissima parte di corsa: Joshua Tarling della Netcompany Ineos è micidiale negli ultimi due intermedi (discesa e pianura), e fa segnare il miglior tempo provvisorio in 34’21’’04. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

© Sportmediaset.mediaset.it - Evenepoel senza limiti: arriva la doppietta nella crono davanti a Pogacar che resta in maglia gialla

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