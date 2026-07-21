Nella sedicesima tappa del Tour de France 2026, una cronometro individuale di 26,1 km tra Évian-les-Bains e Thonon-les-Bains, Evenepoel ha concluso senza sconfitte. Pogacar ha mantenuto il controllo della corsa generale, senza perdere terreno rispetto ai principali rivali. La tappa ha visto anche la vittoria di categoria in questa prova contro il tempo.

Nuovo appuntamento con Bike Today per analizzare la sedicesima tappa del Tour de France 2026: l’unica cronometro individuale di questa Grande Boucle, da Évian-les-Bains a Thonon-les-Bains su 26,1 km. Si apre la terza settimana e il protagonista è ancora Remco Evenepoel. Dopo il successo in vetta a Plateau de Solaison a trionfare è nuovamente Remco Evenepoel: il corridore della Red Bull – BORA – hansgrohe è devastante nelle prove contro il tempo e lo dimostra nuovamente. Inattaccabile in maglia di campione del mondo, precede un Tadej Pogacar in assoluto controllo e la sorpresa Mattias Skjelmose. Resta aperta la situazione in chiave podio con la sfida tra i giovani Isaac del Toro e Paul Seixas. 🔗 Leggi su Oasport.it

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Evenepoel imbattibile a cronometro, Pogacar in controllo al Tour

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