Europei Under 18 di Atletica l’Italia conquista 8 medaglie | è successo sportivo e organizzativo
A Rieti, durante gli Europei Under 18 di Atletica, l’Italia ha conquistato otto medaglie. Le gare si sono svolte allo Stadio Guidobaldi e hanno visto protagonisti giovani atleti italiani. L’evento ha registrato anche un’organizzazione efficiente che ha garantito il regolare svolgimento delle competizioni. La squadra italiana ha ottenuto successi in diverse discipline, portando a casa un considerevole bottino di premi. Le medaglie sono state distribuite tra varie categorie e specialità dell’atletica leggera.
Rieti – Uno splendido bottino di medaglie per l’Italia arriva dagli Europei di Atletica Leggera per la categoria Under 18. Le gare allo Stadio Guidobaldi di Rieti hanno lasciato grandi ricordi e grandi emozioni, insieme a risultati straordinari per i giovani atleti tricolori. Sono 8 le medaglie conquistate, con 2 ori, 4 argenti e 2 bronzi in bacheca, con il settimo posto nel Medagliere. In flessione rispetto all’edizione scorsa della competizione continentale, ma pur sempre soddisfacente per la Nazionale Italiana. Come riporta fidal.it – Il presidente della Federazione Italiana di Atletica Leggera Stefano Mei saluta le delegazioni e gli... 🔗 Leggi su Ilfaroonline.it
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