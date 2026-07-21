Europei Under 18 di Atletica l’Italia conquista 8 medaglie | è successo sportivo e organizzativo

Notizia in breve

A Rieti, durante gli Europei Under 18 di Atletica, l’Italia ha conquistato otto medaglie. Le gare si sono svolte allo Stadio Guidobaldi e hanno visto protagonisti giovani atleti italiani. L’evento ha registrato anche un’organizzazione efficiente che ha garantito il regolare svolgimento delle competizioni. La squadra italiana ha ottenuto successi in diverse discipline, portando a casa un considerevole bottino di premi. Le medaglie sono state distribuite tra varie categorie e specialità dell’atletica leggera.