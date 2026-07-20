Durante gli Europei U18 di atletica a Rieti, l’Italia ha conquistato otto medaglie, tra cui due argenti vinti da Bighi e Succo. La gara si è svolta sulla pista del Raul Guidobaldi, dove le giovani atlete italiane hanno ottenuto risultati significativi nell’ultima giornata della competizione. La manifestazione ha visto anche altre medaglie, contribuendo al bottino complessivo della squadra italiana.

Le medaglie d’argento di Bighi e Succo. La pista del Raul Guidobaldi ha regalato emozioni intense nell’ultima giornata della manifestazione a Rieti, consacrando il talento agonistico di due giovani atlete italiane. Nel salto in alto, Alessandra Bighi ha conquistato una splendida medaglia d’argento, migliorando il proprio record personale fino a toccare quota 1,82 metri. L’azzurra si è arresa soltanto alla polacca Karina Nizynska, che ha valicato l’asticella a 1,84 metri aggiudicandosi l’oro. Nella stessa gara, l’altra italiana Laura Catalano ha chiuso la sua prova con la misura di 1,74 metri, mentre il bronzo è andato alla saltatrice tedesca Lea Volcker (1,80 metri). 🔗 Leggi su Ezrome.it

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© Ezrome.it - Europei U18 di Atletica a Rieti: otto medaglie per l’Italia

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EUROPEI U18 RIETI 2026 | 200m Donne | Semifinali

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