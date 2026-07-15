Campionati europei di bowling per sordi trionfo azzurro a San Lazzaro | l’Italia conquista sette medaglie
Durante la tredicesima edizione dei Campionati europei di bowling per sordi, tenutasi a San Lazzaro di Savena, la squadra italiana ha vinto sette medaglie. La competizione si è svolta presso il Bowling San Lazzaro e ha visto la partecipazione di diversi paesi europei. L’Italia si è distinta ottenendo risultati significativi, rafforzando la propria posizione nel panorama continentale del bowling per sordi. I dettagli sui singoli atleti e le categorie non sono stati specificati.
La tredicesima edizione dei Campionati europei di bowling per sordi si chiude con un bilancio trionfale per la nazionale italiana. Sulle piste del Bowling San Lazzaro, a San Lazzaro di Savena in provincia di Bologna, gli azzurri hanno conquistato ben sette medaglie complessive, confermandosi ai vertici del movimento continentale. La manifestazione, organizzata dalla Federazione sport sordi Italia su mandato della European deaf sport organization, ha visto la partecipazione di quasi cento atleti provenienti da diciotto Paesi, trasformando l’impianto bolognese in un palcoscenico di inclusione e grande valore agonistico. Un cammino travolgente sulle piste bolognesi. 🔗 Leggi su Ilfaroonline.it
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