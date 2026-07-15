Campionati europei di bowling per sordi trionfo azzurro a San Lazzaro | l’Italia conquista sette medaglie

Notizia in breve

Durante la tredicesima edizione dei Campionati europei di bowling per sordi, tenutasi a San Lazzaro di Savena, la squadra italiana ha vinto sette medaglie. La competizione si è svolta presso il Bowling San Lazzaro e ha visto la partecipazione di diversi paesi europei. L’Italia si è distinta ottenendo risultati significativi, rafforzando la propria posizione nel panorama continentale del bowling per sordi. I dettagli sui singoli atleti e le categorie non sono stati specificati.