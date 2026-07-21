Nel 2021, un europarlamentare del Partito Democratico ha ricevuto una lettera contenente minacce di morte, in relazione alle sue posizioni favorevoli al vaccino Covid e ai migranti. La missiva, di cui si stanno cercando il mittente, include frasi offensive e minacciose rivolte alla sua attività, con riferimenti alla ricerca scientifica, alle campagne vaccinali, all’Oms e alla gestione dei migranti. Gli inquirenti stanno analizzando il contenuto e le eventuali tracce digitali per identificare il responsabile.

"La lettera, di cui gli inquirenti stanno cercando di risalire al mittente, riporta infatti frasi di minacce indirizzate all'attività di Moretti - si spiega nella nota - in difesa della ricerca scientifica, riguardo alle campagne di vaccinazione, al ruolo dell'Oms, alla gestione dei migranti ed ai d. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

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© Ilgiornaleditalia.it - Europarlamentare Moretti (Pd) minacciata di morte per posizioni pro a vaccino Covid e migranti, nel 2021: "Chi non si vaccina si chiuda in casa"

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