È stata aperta una call rivolta agli addetti sportivi nell’ambito del progetto EUG Salerno 2026. L’iniziativa vede coinvolti l’Università degli Studi di Salerno e il CUS Salerno, che hanno avviato una manifestazione di interesse per selezionare figure professionali da inserire nel programma. La procedura riguarda persone interessate a collaborare con le istituzioni nel settore dello sport e delle attività sportive collegate al progetto. La partecipazione è rivolta a professionisti del settore sportivo che vogliano contribuire alle attività previste.

L’Università degli Studi di Salerno e il CUS Salerno hanno avviato una manifestazione di interesse per la formazione di una short list di candidati In vista degli European Universities Games Salerno 2026, in programma tra luglio e agosto 2026, è stata aperta una manifestazione di interesse per la selezione di candidati da inserire in una short list. L’iniziativa è promossa dall’ Università degli Studi di Salerno e dal CUS Salerno, in collaborazione con l’ Associazione Europea dello Sport Universitario EUSA. La call è rivolta agli studenti e alle studentesse dell’Università di Salerno e a chiunque voglia partecipare al percorso di selezione per il conferimento di incarichi di collaborazione come Addetti Sportivi. 🔗 Leggi su Zon.it

© Zon.it - EUG Salerno 2026, aperta la call per Addetti Sportivi

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