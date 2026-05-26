Scherma e tennistavolo | arrivano le prime medaglie per il Cus Pisa ai Cnu 2026
Le prime medaglie sono state conquistate dalla squadra di scherma e tennistavolo del Cus Pisa ai Campionati nazionali universitari 2026, in corso in Piemonte Orientale. La manifestazione si svolge tra il 23 e il 31 maggio nelle province di Novara, Vercelli e Alessandria. I risultati sono stati ottenuti nelle discipline di scherma e tennistavolo durante le prime giornate di gara.
Sono già arrivate le prime soddisfazioni per la delegazione del Cus Pisa ai Cnu 2026, in corso in Piemonte Orientale (Novara, Vercelli, Alessandria) da sabato 23 a domenica 31 maggio. Domenica 24 maggio il medagliere del Cus Pisa ai Campionati Nazionali Universitari si è aperto con podi. 🔗 Leggi su Pisatoday.it
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