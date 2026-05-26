Scherma e tennistavolo | arrivano le prime medaglie per il Cus Pisa ai Cnu 2026

Notizia in breve

Le prime medaglie sono state conquistate dalla squadra di scherma e tennistavolo del Cus Pisa ai Campionati nazionali universitari 2026, in corso in Piemonte Orientale. La manifestazione si svolge tra il 23 e il 31 maggio nelle province di Novara, Vercelli e Alessandria. I risultati sono stati ottenuti nelle discipline di scherma e tennistavolo durante le prime giornate di gara.