Estrazioni Lotto Superenalotto e 10eLotto di oggi martedì 21 luglio 2026 | numeri ritardatari e jackpot

Le estrazioni di Lotto, Superenalotto e 10eLotto sono previste per questa sera alle ore 20. I numeri ritardatari, ovvero quelli che non vengono estratti da più tempo, vengono annunciati prima dei risultati. Nessuna variazione nei jackpot, che restano aggiornati in attesa di essere vinti. La serata si svolge come ogni martedì, con i giochi che coinvolgono milioni di scommettitori in tutta Italia.

Le estrazioni del Lotto, del 10eLotto e del Superenalotto di oggi martedì 21 luglio 2026 sono in programma a partire dalle ore 20. Numeri ritardatari prima dell’estrazione Numeri frequenti prima dell'estrazione I numeri delle scorse edizioni Jackpot Superenalotto: l'ultimo 6 centrato Come si gioca e quando avvengono le estrazioni Numeri ritardatari prima dell’estrazione Questo è l’elenco dei numeri ritardatari sulle ruote del Lotto. Tra parentesi sono indicate le estrazioni di ritardo. Il numero più atteso è il 40 sulla ruota di Napoli, che non esce da ben 145 estrazioni. Numeri frequenti prima dell’estrazione Questo è l’elenco dei numeri frequenti sulle ruote del Lotto. 🔗 Leggi su Virgilio.it

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Estrazione in diretta del Gioco del Lotto e del Simbolotto di Martedì 14 luglio 2026

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