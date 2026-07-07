Le estrazioni di Lotto, Superenalotto e 10eLotto si tengono alle 20 di martedì 7 giugno 2026. Sono stati annunciati i numeri ritardatari di ciascun gioco, mentre il jackpot del Superenalotto è in palio. I numeri estratti saranno disponibili subito dopo l’estrazione. Nessuna variazione nelle modalità di gioco o nelle regole rispetto alle sessioni precedenti. Le schedine sono state consegnate ai punti vendita e online prima dell’orario di inizio.

Le estrazioni del Lotto, del 10eLotto e del Superenalotto di oggi martedì 7 giugno 2026 sono in programma a partire dalle ore 20. Numeri ritardatari prima dell’estrazione Numeri frequenti prima dell'estrazione I numeri delle scorse edizioni Jackpot Superenalotto: l'ultimo 6 centrato Come si gioca e quando avvengono le estrazioni Numeri ritardatari prima dell’estrazione Questo è l’elenco dei numeri ritardatari sulle ruote del Lotto. Tra parentesi sono indicate le estrazioni di ritardo. Il numero più atteso è il 40 sulla ruota di Napoli, che non esce da ben 137 estrazioni. Numeri frequenti prima dell’estrazione Questo è l’elenco dei numeri frequenti sulle ruote del Lotto. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Estrazioni Lotto, Superenalotto e 10eLotto di oggi martedì 7 luglio 2026: numeri ritardatari e jackpot

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