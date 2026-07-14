Estrazioni Lotto Superenalotto e 10eLotto di oggi martedì 14 luglio 2026 | numeri ritardatari e jackpot

Le estrazioni di Lotto, Superenalotto e 10eLotto di oggi, martedì 14 luglio 2026, si svolgono alle ore 20. I numeri ritardatari e i jackpot aggiornati saranno disponibili subito dopo l’estrazione. Le combinazioni vincenti verranno pubblicate sui canali ufficiali delle rispettive lotterie. Nessuna variazione di orario rispetto alle consuete modalità di estrazione. I risultati saranno comunicati tramite i siti ufficiali e le app dedicate.

Le estrazioni del Lotto, del 10eLotto e del Superenalotto di oggi martedì 14 luglio 2026 sono in programma a partire dalle ore 20. Numeri ritardatari prima dell’estrazione Numeri frequenti prima dell'estrazione I numeri delle scorse edizioni Jackpot Superenalotto: l'ultimo 6 centrato Come si gioca e quando avvengono le estrazioni Numeri ritardatari prima dell’estrazione Questo è l’elenco dei numeri ritardatari sulle ruote del Lotto. Tra parentesi sono indicate le estrazioni di ritardo. Il numero più atteso è il 40 sulla ruota di Napoli, che non esce da ben 141 estrazioni. Numeri frequenti prima dell’estrazione Questo è l’elenco dei numeri frequenti sulle ruote del Lotto. 🔗 Leggi su Virgilio.it

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Estrazione in diretta del Gioco del Lotto e del Simbolotto di Venerdì 10 luglio 2026

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