Estrazione Million Day di oggi 21 luglio 2026 | i numeri vincenti di martedì
Alle ore 13 e alle 20,30 di oggi si sono svolte le estrazioni del Million Day. I numeri vincenti sono stati annunciati in diretta, ma non sono state diffuse ulteriori dettagli sui numeri estratti. Nessuna informazione è stata fornita sugli eventuali premi assegnati o sulle combinazioni vincenti. L’estrazione di oggi ha seguito il consueto calendario, senza variazioni nelle modalità di svolgimento.
Estrazione Million Day oggi martedì 21 luglio 2026: i numeri vincenti in diretta live. Oggi, martedì 21 luglio 2026, alle ore 13 e alle ore 20,30 va in scena, come al solito, l’estrazione dei numeri vincenti del Million Day, uno tra i giochi più apprezzati dagli scommettitori italiani che permette di vincere fino a un milione di euro indovinando 5 numeri su 55. Sono tantissimi i giocatori che attendono con ansia il risultato dell’estrazione. TPI segue tutte le estrazioni Million Day in tempo reale. Di seguito quelle di oggi, martedì 21 luglio 2026, LIVE: ESTRAZIONE MILLION DAY OGGI 21 LUGLIO 2026 LIVE – ORE 20,30 Extra Million Day:... 🔗 Leggi su Tpi.it
Estrazione del Lotto di Martedì 14 luglio 2026 - Tutte le ruote
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