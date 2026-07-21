Estrazione Million Day di oggi 21 luglio 2026 | i numeri vincenti di martedì

Notizia in breve

Alle ore 13 e alle 20,30 di oggi si sono svolte le estrazioni del Million Day. I numeri vincenti sono stati annunciati in diretta, ma non sono state diffuse ulteriori dettagli sui numeri estratti. Nessuna informazione è stata fornita sugli eventuali premi assegnati o sulle combinazioni vincenti. L’estrazione di oggi ha seguito il consueto calendario, senza variazioni nelle modalità di svolgimento.