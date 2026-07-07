Estrazione Million Day di oggi 7 luglio 2026 | i numeri vincenti di martedì
Alle ore 13 e alle 20,30 di oggi, si sono svolte le estrazioni del Million Day. La prima estrazione si è tenuta a mezzogiorno, mentre la seconda si è svolta in serata. I numeri vincenti sono stati resi noti in diretta, senza ulteriori dettagli sui numeri estratti. Nessuna informazione è stata fornita sui premi assegnati o sui numeri estratti. La pubblicazione dei risultati è avvenuta attraverso i canali ufficiali.
Estrazione Million Day oggi martedì 7 luglio 2026: i numeri vincenti in diretta live. Oggi, martedì 7 luglio 2026, alle ore 13 e alle ore 20,30 va in scena, come al solito, l’estrazione dei numeri vincenti del Million Day, uno tra i giochi più apprezzati dagli scommettitori italiani che permette di vincere fino a un milione di euro indovinando 5 numeri su 55. Sono tantissimi i giocatori che attendono con ansia il risultato dell’estrazione. TPI segue tutte le estrazioni Million Day in tempo reale. Di seguito quelle di oggi, martedì 7 luglio 2026, LIVE: ESTRAZIONE MILLION DAY OGGI 7 LUGLIO 2026 LIVE – ORE 20,30 Extra Million Day: ESTRAZIONE... 🔗 Leggi su Tpi.it
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