Estrazione Million Day di oggi 7 luglio 2026 | i numeri vincenti di martedì

Notizia in breve

Alle ore 13 e alle 20,30 di oggi, si sono svolte le estrazioni del Million Day. La prima estrazione si è tenuta a mezzogiorno, mentre la seconda si è svolta in serata. I numeri vincenti sono stati resi noti in diretta, senza ulteriori dettagli sui numeri estratti. Nessuna informazione è stata fornita sui premi assegnati o sui numeri estratti. La pubblicazione dei risultati è avvenuta attraverso i canali ufficiali.