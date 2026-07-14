Estrazione Million Day di oggi 14 luglio 2026 | i numeri vincenti di martedì
Oggi, martedì 14 luglio 2026, sono state estratte le combinazioni vincenti del Million Day alle ore 13 e alle 20,30. I numeri sono stati annunciati in diretta, senza ulteriori dettagli sui numeri specifici o sui vincitori. Le estrazioni si sono svolte come di consueto e i risultati sono disponibili immediatamente dopo. Nessuna informazione aggiuntiva sui premi o sui giocatori coinvolti è stata comunicata.
Estrazione Million Day oggi martedì 14 luglio 2026: i numeri vincenti in diretta live. Oggi, martedì 14 luglio 2026, alle ore 13 e alle ore 20,30 va in scena, come al solito, l’estrazione dei numeri vincenti del Million Day, uno tra i giochi più apprezzati dagli scommettitori italiani che permette di vincere fino a un milione di euro indovinando 5 numeri su 55. Sono tantissimi i giocatori che attendono con ansia il risultato dell’estrazione. TPI segue tutte le estrazioni Million Day in tempo reale. Di seguito quelle di oggi, martedì 14 luglio 2026, LIVE: ESTRAZIONE MILLION DAY OGGI 14 LUGLIO 2026 LIVE – ORE 20,30 Extra Million Day:... 🔗 Leggi su Tpi.it
Estrazione del SuperEnalotto di martedì 7 luglio 2026
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Estrazione Million Day di oggi, 5 maggio 2026: i numeri vincenti di martedìL'estrazione del Million Day di oggi, 5 maggio 2026, si è svolta come di consueto.
Temi più discussi: Un milione di euro con una giocata al bar: nuova maxi vincita a Milano; Million Day, l’estrazione delle 13:00 di martedì 7 luglio; Million Day, l’estrazione delle 20:30 di giovedì 9 luglio; Million Day, l’estrazione delle 20:30 di domenica 12 luglio.
Il MillionDay lo trovi da noi!!! Ecco come si gioca: basta scegliere 5 numeri compresi tra 1 e 55 sulla schedina per un importo fisso di 1€. In questo modo si può partecipare all’estrazione dei 5 numeri vincenti che ogni giorno, da lunedì a domenica alle 19.00, facebook
Estrazione Million Day 12 luglio 2026: i numeri vincentiIl MillionDAY è una lotteria basata sull'estrazione casuale di 5 numeri compresi tra l'1 e il 55. I numeri vincenti dell'estrazione delle 13 e delle 20:30 di oggi. corrierenazionale.it
Million Day, numeri vincenti di oggi martedì 7 luglio 2026 | L’estrazione delle ore 20:30Million Day ed Extra MillionDay, estrazione delle 20:30 di martedì 7 luglio 2026: i numeri vincenti del secondo concorso di oggi ... ilsussidiario.net