Estrazione Million Day di oggi 14 luglio 2026 | i numeri vincenti di martedì

Notizia in breve

Oggi, martedì 14 luglio 2026, sono state estratte le combinazioni vincenti del Million Day alle ore 13 e alle 20,30. I numeri sono stati annunciati in diretta, senza ulteriori dettagli sui numeri specifici o sui vincitori. Le estrazioni si sono svolte come di consueto e i risultati sono disponibili immediatamente dopo. Nessuna informazione aggiuntiva sui premi o sui giocatori coinvolti è stata comunicata.