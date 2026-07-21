Estate ad Aversa al via 23 eventi | oggi il primo atto per candidatura a Capitale della Cultura

Notizia in breve

L’estate ad Aversa ha preso il via con un programma di 23 eventi, che si svolgeranno tra il 22 agosto e il 5 ottobre. La rassegna include musica, spettacoli, sport, artigianato e iniziative culturali. Questa serie di appuntamenti rappresenta anche il primo passo nella candidatura della città a Capitale della Cultura. Gli eventi si svolgono in diverse location della città e sono aperti al pubblico.