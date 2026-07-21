Estate ad Aversa al via 23 eventi | oggi il primo atto per candidatura a Capitale della Cultura
L’estate ad Aversa ha preso il via con un programma di 23 eventi, che si svolgeranno tra il 22 agosto e il 5 ottobre. La rassegna include musica, spettacoli, sport, artigianato e iniziative culturali. Questa serie di appuntamenti rappresenta anche il primo passo nella candidatura della città a Capitale della Cultura. Gli eventi si svolgono in diverse location della città e sono aperti al pubblico.
Musica, spettacoli, sport, artigianato ed eventi culturali: torna l'Estate ad Aversa con un cartellone di 23 appuntamenti in programma dal 22 agosto al 5 ottobre. Tra le novità di questa edizione, tre spettacoli in piazza Municipio, il percorso alla scoperta dell'Aversa sotterranea, la ricollocazione del busto di Filippo Saporito e la Notte Rosa. Un calendario realizzato insieme alle associazioni del territorio che, come sottolinea l'amministrazione comunale, rappresenta anche un primo passo verso la candidatura della città a Capitale Italiana della Cultura 2030, il cui dossier sarà presentato nei prossimi mesi.Intanto, proprio oggi approderà in giunta il primo atto ufficiale per la candidatura di Aversa, con la costituzione dell'ufficio organizzativo che seguirà il percorso. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it
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