Esposito pestato e bruciato il bossolo un depistaggio | l' ipotesi dietro al ritrovamento nel cadavere di ossa rotte e fratture

Da ilgiornaleditalia.it 21 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il corpo di un giornalista trovato con ossa rotte e fratture presenta segni di pestaggi e ustioni. Un bossolo rinvenuto sul luogo viene considerato un possibile depistaggio. L’autopsia, prevista per oggi, dovrà chiarire le cause delle ferite e delle fratture. Le indagini si concentrano sulla vita privata della vittima, con ipotesi che escludono collegamenti con la professione. Restano da definire i motivi dietro il decesso.

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Il corpo di Luigi Esposito ha fatto emergere numerose fratture dai primi esami. In attesa dell'autopsia di questo pomeriggio, restano stretti i nodi sulla vita privata del giornalista e sul possibile movente che, secondo fonti, non avrebbe nulla a che fare con l'attività professionale. L'Ordine dei. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

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