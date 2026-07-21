Il corpo di Luca Esposito, trovato carbonizzato in una zona di campagna a Eboli, presentava numerose ossa rotte in tutto il corpo, dal cranio alle estremità. Il cadavere era completamente distrutto e mostrava evidenti segni di violenza. La polizia ha avviato accertamenti senza aver ancora reso noti dettagli sulle cause delle lesioni o sull’incendio. La scena è stata sequestrata per ulteriori analisi.

Ossa rotte in tutto il corpo, dal cranio in giù. Il cadavere di Luigi Esposito, detto «Luca», il giornalista cinquantatreenne trovato carbonizzato nella notte tra sabato e domenica in una zona di campagna di Eboli, era completamente devastato. Ma soltanto l’autopsia, che sarà fatta oggi, potrà dire se a causare tante fratture siano state violenti percosse che l’uomo potrebbe aver subito, o se invece il fuoco abbia consumato talmente il corpo da arrivare addirittura a spaccarne le ossa. È il primo punto da chiarire in questa complicata vicenda in cui nessuna cosa sembra essere come appare. Non distante dal cadavere, per esempio, domenica notte è stato rinvenuto un proiettile, e si è subito pensato che potesse essere il colpo che ha ucciso Esposito. 🔗 Leggi su Salerno.corriere.it

© Salerno.corriere.it - Luca Esposito, il giornalista trovato carbonizzato a Eboli: aveva ossa rotte in tutto il corpo

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Luigi Esposito: giornalista trovato carbonizzato ad Eboli

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