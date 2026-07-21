Luca Esposito il giornalista trovato carbonizzato a Eboli | aveva ossa rotte in tutto il corpo

Da salerno.corriere.it 21 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il corpo di Luca Esposito, trovato carbonizzato in una zona di campagna a Eboli, presentava numerose ossa rotte in tutto il corpo, dal cranio alle estremità. Il cadavere era completamente distrutto e mostrava evidenti segni di violenza. La polizia ha avviato accertamenti senza aver ancora reso noti dettagli sulle cause delle lesioni o sull’incendio. La scena è stata sequestrata per ulteriori analisi.

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Ossa rotte in tutto il corpo, dal cranio in giù. Il cadavere di Luigi Esposito, detto «Luca», il giornalista cinquantatreenne trovato carbonizzato nella notte tra sabato e domenica in una zona di campagna di Eboli, era completamente devastato. Ma soltanto l’autopsia, che sarà fatta oggi, potrà dire se a causare tante fratture siano state violenti percosse che l’uomo potrebbe aver subito, o se invece il fuoco abbia consumato talmente il corpo da arrivare addirittura a spaccarne le ossa.  È il primo punto da chiarire in questa complicata vicenda in cui nessuna cosa sembra essere come appare. Non distante dal cadavere, per esempio, domenica notte è stato rinvenuto un proiettile, e si è subito pensato che potesse essere il colpo che ha ucciso Esposito. 🔗 Leggi su Salerno.corriere.it

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Luigi Esposito: giornalista trovato carbonizzato ad Eboli

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