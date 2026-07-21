Kevin Keegan, ex calciatore e allenatore, è morto a 75 anni. È stato uno dei protagonisti del Liverpool negli anni Settanta, noto per il suo stile di gioco. La sua carriera include anche esperienze come allenatore in diverse squadre. La sua scomparsa rappresenta una perdita nel mondo del calcio.

L'album perde un'altra figurina. Il maligno si è portato via, a 75 anni, Kevin Keegan. Per stile di gioco, in quel Liverpool fantastico, era il quinto Beatles, a parte la criniera di riccioli a contornargli la testa, una testa giusta, onesta, generosa, si scrive così di solito post mortem ma il ragazzo di Armthorpe, nato il giorno di San Valentino del 51, figlio di un minatore, era davvero uno immediato e sincero. Era, il suo, il tempo nel quale, sulle fasce, correvano le ali e non gli esterni e dribblavano l'avversario non saltavano l'uomo, Marco Tardelli gli timbrò i garretti, quando si poteva e si doveva marcare a uomo fino alla toilette dello spogliatoio. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Era il quinto Beatles stregò Reds e Leoni

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