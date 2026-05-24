Federico Cinà esulta al Roland Garros | Era il mio primo quinto set… Ora mettetemi l’accento

Da oasport.it 24 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Federico Cinà ha vinto il suo primo match al Roland Garros, battendo Reilly Opelka in cinque set con il punteggio di 3-6, 6-4, 6-2, 6-7(6), 6-4. Dopo aver perso il primo parziale, ha recuperato nei successivi, chiudendo il quinto set. La partita si è conclusa con Cinà che ha esultato, commentando che era il suo primo quinto set e chiedendo di mettere l’accento sulla vittoria.

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Federico Cinà ha sconfitto lo statunitense Reilly Opelka con il punteggio di 3-6, 6-4, 6-2, 6-7(6), 6-4 e si è meritato l’ammissione al secondo turno del Roland Garros. Alla sua prima presenza in un tabellone principale di uno Slam, il tennista italiano ha firmato il colpaccio contro il veterano americano e può così proseguire la propria avventura sulla terra rossa di Parigi, dove ora se la dovrà vedere contro il vincente del confronto tra lo svizzero Stan Wawrinka e l’olandese Jesper de Jong. Federico Cinà ha espresso tutta la propria soddisfazione per il suo primo sigillo in uno Slam durante la conferenza stampa: “ Mi sento benissimo, è stata una partita molto dura. 🔗 Leggi su Oasport.it

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