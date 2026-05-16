Ponte dei Leoni vandalizzato individuato un quinto responsabile | è un minorenne
Nella notte tra il 31 dicembre e il 1° gennaio, il Ponte dei Leoni è stato danneggiato da atti vandalici. Le indagini sono continuate e ora si è scoperto che un quinto responsabile, identificato come minorenne, ha preso parte all’episodio. L'inchiesta, avviata subito dopo il danneggiamento, ha portato all’individuazione di questa persona, che si aggiunge agli altri sospettati coinvolti nel gesto. Le autorità stanno proseguendo con le verifiche e le analisi delle prove raccolte.
Prosegue e si allarga l'inchiesta sul danneggiamento del Ponte dei Leoni, vandalizzato nella notte tra il 31 dicembre e il 1° gennaio. Gli investigatori della dalla Digos della questura di Monza e della Brianza, coordinati dalla Procura per i Minorenni di Milano e con il supporto della polizia. 🔗 Leggi su Monzatoday.it
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