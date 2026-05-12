L’Italia ha annunciato i convocati per gli Europei di karate in programma a Francoforte dal 20 al 24 maggio 2026. La squadra azzurra si prepara a confrontarsi con le rappresentative di altri paesi europei in questa competizione internazionale. La selezione vede la presenza di vari atleti, tra cui il capitano Avanzini, che guiderà il gruppo italiano durante l’evento. La manifestazione si svolgerà sui tatami tedeschi, coinvolgendo diverse categorie di gara.

La seconda parte del 2026 internazionale del karate è pronta a prendersi la scena. In rampa di lancio c’è infatti un evento molto importante: gli Europei, che si terranno a Francoforte dal 20 al 24 maggio prossimi, sui tatami teutonici. Una rassegna che metterà in palio titoli e medaglie tanto nel kata quanto nel kumite, sia a livello individuale sia nei contest a squadre, con i migliori interpreti delle varie specialità e delle varie categorie di peso impegnati in Germania. Presente anche l’Italia: movimento di riferimento del karate continentale. Saranno 12 gli atleti impegnati nelle competizioni individuali: 2 nel kata, 10 nel kumite. Da Alessio Ghinami e Terryana D’Onofrio a Matteo Avanzini, passando per elementi come Luca Maresca, Erminia Perfetto e Viola Lallo.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Karate, i convocati dell’Italia per gli Europei 2026: Avanzini guida il gruppo azzurro a Francoforte

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