L’Italia partecipa agli Europei di Boulder 2026 di arrampicata sportiva con una squadra composta da diversi atleti. Camilla Moroni è la capogruppo. La squadra si prepara a competere dopo aver ottenuto un secondo posto nella prova di speed in Coppa del Mondo a Chamonix, grazie a Giulia Randi. La manifestazione si svolge nel fine settimana e rappresenta un evento di rilievo per il settore.

Dopo aver ottenuto il primo podio in stagione, grazie al secondo posto nella speed di Chamonix – in Coppa del Mondo – firmato da Giulia Randi, l’Italia dell’arrampicata sportiva è pronta a vivere un nuovo fine settimana importante: quella relativo agli Europei 2026 di boulder. La rassegna dedicata ai “blocchi” si terrà sulle pareti di Barcellona, dal 17 al 19 luglio, mettendo in palio titoli e medaglie continentali, in una competizione che si preannuncia ricca di emozioni e con molta competitività. Fra le nazioni presenti vi sarà anche l’Italia, che in terra catalana porterà 8 rappresentanti: 4 al maschile e 4 al femminile. Camilla Moroni sarà sicuramente l’azzurra con più ambizioni, all’interno di una squadra che proverà a stupire, con l’obiettivo di portare il più avanti possibile il maggior numero di atleti, turno dopo turno. 🔗 Leggi su Oasport.it

Segui gli aggiornamenti su Italia.

© Oasport.it - Arrampicata sportiva, i convocati dell’Italia per gli Europei di Boulder: Camilla Moroni guida il gruppo azzurro

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Arrampicata sportiva: Camilla Moroni avanza alle semifinali del boulder a InnsbruckNella prima giornata di gare a Innsbruck della Coppa del Mondo 2026 di arrampicata, sono state disputate le qualifiche del boulder sia per le donne...

Arrampicata sportiva, Camilla Moroni al comando nelle qualifiche di Coppa del Mondo. Zampata nel boulderA Praga si sono svolte le qualifiche di arrampicata sportiva per la tappa di Coppa del Mondo.

Argomenti più discussi: Arrampicata sportiva: a 15 anni Leonardo Donola è già campione europeo nel Boulder U17; Arrampicata sportiva: Annie Sanders e Alberto Gines Lopez esultano nelle lead di Chamonix.

Aggiornamento: ingegnere spagnolo felice a Madrid contro trasferirsi nei Paesi Bassi o a Denver per uno stipendio più alto reddit

Arrampicata, due atleti di Gollum Academy ai campionati europei giovaniliPer i Campionati Europei giovanili di Arrampicata sportiva in programma a Sukoro, in Ungheria, dal 10 al 14 giugno prossimi, la Nazionale ha convocato due pescaresi della Gollum Climbing Academy, ... ansa.it

Arrampicata sportiva, i convocati dell’Italia per le World Climbing Series di CracoviaLe World Climbing Series 2026 di arrampicata sportiva ripartono da Cracovia, in Polonia, sede della tappa dedicata esclusivamente allo speed, che riprende ... oasport.it