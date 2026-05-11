Giuseppe Orsogna medaglia d' argento ai Campionati italiani Under 14 di scherma
Durante il 62esimo Gran Premio Giovanissimi ‘Renzo Nostini’ a Riccione, Giuseppe Orsogna ha conquistato la medaglia d'argento nella categoria Under 14 di scherma, partecipando nella disciplina delle armi convenzionali. La competizione si è svolta nel contesto del Trofeo Kinder Joy of Moving, che ha visto numerosi giovani atleti sfidarsi su varie piste di scherma.
Giuseppe Orsogna sale sul podio delle ‘armi convenzionali’ del 62esimo Gran Premio Giovanissimi ‘Renzo Nostini’ – Trofeo Kinder Joy of Moving di Riccione. Ai Campionati italiani Under 14 di scherma lo sciabolatore conquista la medaglia d’argento.Il giovane atleta del Club Scherma Casalvecchio di.🔗 Leggi su Foggiatoday.it
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