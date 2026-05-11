Giuseppe Orsogna medaglia d' argento ai Campionati italiani Under 14 di scherma

Durante il 62esimo Gran Premio Giovanissimi ‘Renzo Nostini’ a Riccione, Giuseppe Orsogna ha conquistato la medaglia d'argento nella categoria Under 14 di scherma, partecipando nella disciplina delle armi convenzionali. La competizione si è svolta nel contesto del Trofeo Kinder Joy of Moving, che ha visto numerosi giovani atleti sfidarsi su varie piste di scherma.

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