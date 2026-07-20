Marciano della Chiana sul podio d’Italia | Viola Sorrentino è vice campionessa italiana di salto ostacoli

Notizia in breve

La cavallerizza italiana si è piazzata seconda nel campionato nazionale di salto ostacoli. La gara si è svolta in una struttura di Arezzo, con diversi concorrenti in gara. La concorrente ha superato con successo tutte le prove, ottenendo il miglior risultato nella fase finale. La medaglia d’argento è stata assegnata dopo una serie di eliminazioni e tempi record. Nessun incidente o problema tecnico è stato segnalato durante la competizione.