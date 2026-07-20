Marciano della Chiana sul podio d’Italia | Viola Sorrentino è vice campionessa italiana di salto ostacoli
La cavallerizza italiana si è piazzata seconda nel campionato nazionale di salto ostacoli. La gara si è svolta in una struttura di Arezzo, con diversi concorrenti in gara. La concorrente ha superato con successo tutte le prove, ottenendo il miglior risultato nella fase finale. La medaglia d’argento è stata assegnata dopo una serie di eliminazioni e tempi record. Nessun incidente o problema tecnico è stato segnalato durante la competizione.
Arezzo, 20 luglio 2026 – Un talento, tanta determinazione e la capacità di rialzarsi dopo le difficoltà. Sono gli ingredienti che hanno permesso a Viola Sorrentino, 15 anni di Marciano della Chiana, di conquistare il titolo di vice campionessa italiana ai Campionati Italiani di Stile H110 di salto ostacoli, centrando uno splendido secondo posto alla sua prima partecipazione alla massima competizione nazionale della disciplina. In sella a Dhea Firstlady, cavalla sella italiana di sette anni con la quale gareggia dall’estate del 2024, Viola ha ottenuto un punteggio di 87,75100 nella prima prova e 81100 nella seconda, distinguendosi in una specialità nella quale non conta soltanto superare gli ostacoli, ma anche l’armonia del binomio, la precisione dell’esecuzione e la qualità complessiva della prova. 🔗 Leggi su Lanazione.it
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