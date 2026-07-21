Equalize richiesta di processo per 74 imputati su 81 | 832 presunte vittime di dossieraggio da Speroni a Del Vecchio
La Procura di Milano ha chiesto il rinvio a giudizio per 74 degli 81 imputati coinvolti nell'inchiesta sui presunti accessi abusivi a banche dati e dossieraggi illegali. Sono circa 832 le presunte vittime colpite da questa attività illecita. Tra gli imputati figurano nomi come Stefano Speroni, Matteo Arpe, Nunzio Calamucci e Enrico Pazzali. La richiesta di processo riguarda accuse di accesso illecito e dossieraggio illegale. La decisione ora passa al giudice per l’eventuale rinvio a giudizio.
Nuova svolta nell’inchiesta sui presunti accessi abusivi alle banche dati e sui dossieraggi illegali: tra gli imputati indicati dalla Procura di Milano compaiono anche Enrico Pazzali, Nunzio Samuele Calamucci, Matteo Arpe e Stefano Speroni La Procura di Milano ha richiesto oggi, martedì 21 lu. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
Notizie e thread social correlati
Equalize, maxi richiesta di processo per 74 imputati: «Sono 832 le vittime spiate, da Ricky Tognazzi a Marcell Jacobs»La Procura di Milano ha avanzato una richiesta di processo per 74 imputati nel procedimento relativo a Equalize, un caso di accessi abusivi alle...
Inchiesta Equalize, chiesto il processo per 74 indagati: tra le 832 vittime Britti, Jacobs e CoronaLa Procura ha chiesto il rinvio a giudizio per 74 persone nell’ambito dell’inchiesta Equalize, che coinvolge 832 vittime.
Si parla di: Il mistero della morte di Lia Zenari, ex di Francis Turatello: l'ascesa della donna del boss, l'appuntamento in questura, le ombre sul re della mala.
Equalize, maxi richiesta di processo per 74 imputati con oltre 800 'spiati'Maxi richiesta di processo della Procura di Milano nel filone clienti di Equalize sul caso dei dossieraggi e accessi abusivi alle banche dati delle forze dell'ordine. Tra i 74 imputati, dopo la chiu ... ansa.it
Inchiesta dossieraggi Equalize, chiesto il processo per 74 indagati: tra le 832 vittime Jacobs, Corona e BrittiMaxi richiesta di rinvio a giudizio della procura di Milano nel filone dei presunti clienti di Equalize, l'agenzia investigativa finita al centro dell'inchiesta sui dossieraggi illeciti e sugli acce ... fanpage.it