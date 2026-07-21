Equalize richiesta di processo per 74 imputati su 81 | 832 presunte vittime di dossieraggio da Speroni a Del Vecchio

Notizia in breve

La Procura di Milano ha chiesto il rinvio a giudizio per 74 degli 81 imputati coinvolti nell'inchiesta sui presunti accessi abusivi a banche dati e dossieraggi illegali. Sono circa 832 le presunte vittime colpite da questa attività illecita. Tra gli imputati figurano nomi come Stefano Speroni, Matteo Arpe, Nunzio Calamucci e Enrico Pazzali. La richiesta di processo riguarda accuse di accesso illecito e dossieraggio illegale. La decisione ora passa al giudice per l’eventuale rinvio a giudizio.