La Procura di Milano ha chiesto il rinvio a giudizio di 74 imputati nel procedimento relativo a Equalize, un’indagine che riguarda oltre 800 persone spiattate. La richiesta riguarda il filone “clienti” e si concentra su accuse di accesso abusivo e dossieraggi nelle banche dati delle forze dell’ordine. L’inchiesta si concentra su presunte attività illecite di accesso a sistemi informatici e raccolta di dati riservati. La decisione finale spetta al giudice.

Maxi richiesta di processo della Procura di Milano nel filone “clienti” di Equalize sul caso dei dossieraggi e accessi abusivi alle banche dati delle forze dell’ordine. Tra i 74 imputati, dopo la chiusura indagini di aprile, figurano Enrico Pazzali, ex titolare dell’agenzia investigativa, l’esperto informatico Nunzio Samuele Calamucci, ma anche Giacomo Tortu, fratello del velocista Filippo, il banchiere Matteo Arpe e Stefano Speroni, direttore affari legali Eni. Sono 832 le persone offese, presunte vittime di spionaggi, tra cui Ricky Tognazzi, Alex Britti, Selvaggia Lucarelli, Fabrizio Corona, Marcell Jacobs, Stefano Boeri, Paolo Scaroni. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

© Ilsole24ore.com - Equalize, richiesta di processo per 74 imputati con oltre 800 spiati

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