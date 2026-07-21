Equalize richiesta di processo per 74 imputati con oltre 800 spiati

Da ilsole24ore.com 21 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

La Procura di Milano ha chiesto il rinvio a giudizio di 74 imputati nel procedimento relativo a Equalize, un’indagine che riguarda oltre 800 persone spiattate. La richiesta riguarda il filone “clienti” e si concentra su accuse di accesso abusivo e dossieraggi nelle banche dati delle forze dell’ordine. L’inchiesta si concentra su presunte attività illecite di accesso a sistemi informatici e raccolta di dati riservati. La decisione finale spetta al giudice.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Maxi richiesta di processo della Procura di Milano nel filone “clienti” di Equalize sul caso dei dossieraggi e accessi abusivi alle banche dati delle forze dell’ordine. Tra i 74 imputati, dopo la chiusura indagini di aprile, figurano Enrico Pazzali, ex titolare dell’agenzia investigativa, l’esperto informatico Nunzio Samuele Calamucci, ma anche Giacomo Tortu, fratello del velocista Filippo, il banchiere Matteo Arpe e Stefano Speroni, direttore affari legali Eni. Sono 832 le persone offese, presunte vittime di spionaggi, tra cui Ricky Tognazzi, Alex Britti, Selvaggia Lucarelli, Fabrizio Corona, Marcell Jacobs, Stefano Boeri, Paolo Scaroni. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

equalize richiesta di processo per 74 imputati con oltre 800 spiati
© Ilsole24ore.com - Equalize, richiesta di processo per 74 imputati con oltre 800 spiati
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie e thread social correlati

Inchiesta Equalize, maxi richiesta di processo per 74 degli 81 indagati. Gli spiati sono oltre 830Nell'inchiesta su un'agenzia di investigazioni, 74 dei 81 indagati hanno ricevuto l'avviso di chiusura delle indagini preliminari e rischiano il...

Leggi anche: Equalize, maxi richiesta di processo per 74 imputati: «Sono 832 le vittime spiate, da Ricky Tognazzi a Marcell Jacobs»

Argomenti più discussi: Equalize, il milione sul conto resterà vincolato al Fondo unico Giustizia; Sequestro Sgarella a San Siro: Lo Stato trattò con la 'ndrangheta per liberarla.

equalize richiesta di processoInchiesta Equalize, maxi richiesta di processo per 74 degli 81 indagati. Gli spiati sono oltre 830La Procura di Milano ha chiesto il rinvio a giudizio per, tra gli altri, Enrico Pazzali, Nunzio Samuele Calamuci, Giacomo Tortu, Matteo Arpe e Stefano Speroni ... ilgiorno.it

equalize richiesta di processoEqualize, maxi richiesta di processo per 74 imputati con oltre 800 'spiati'Maxi richiesta di processo della Procura di Milano nel filone clienti di Equalize sul caso dei dossieraggi e accessi abusivi alle banche dati delle forze dell'ordine. (ANSA) ... ansa.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web