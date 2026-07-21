Eosial Viewer scopri l' algoritmo che consente di visualizzare tutti gli incendi d' Italia
Un nuovo algoritmo sviluppato dalla Sapienza di Roma permette di individuare in pochi minuti incendi in qualsiasi zona d’Italia analizzando i dati satellitari. La tecnologia, creata dalla Scuola di ingegneria Aerospaziale, consente di visualizzare tutti gli incendi sul territorio nazionale. Non vengono forniti dettagli sulle modalità di funzionamento o sui tempi di intervento. Il sistema si basa esclusivamente sull’analisi dei dati satellitari per rilevare i focolai di incendio.
Individuare in pochi minuti un incendio in qualsiasi punto del territorio italiano: diventa possibile grazie al nuovo algoritmo che analizza i dati satellitari, messo a punto dalla Scuola di ingegneria Aerospaziale della Sapienza Università di Roma. L’algoritmo sI chiama Eosial Viewer ed è ora disponibile liberamente online. «Gli incendi boschivi rappresentano una sfida che ogni anno, soprattutto durante la stagione estiva, mette a dura prova il nostro Paese», ha detto Paolo Teofilatto, preside della Sia. "Con il progetto Eosial Viewer - ha aggiunto - vogliamo contribuire concretamente alla prevenzione e al controllo di questi fenomeni, mettendo a disposizione strumenti innovativi in grado di supportare il monitoraggio del territorio e favorire interventi più tempestivi ed efficaci». 🔗 Leggi su Gazzettadelsud.it
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