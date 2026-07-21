Individuare in pochi minuti un incendio in qualsiasi punto del territorio italiano: diventa possibile grazie al nuovo algoritmo che analizza i dati satellitari, messo a punto dalla Scuola di ingegneria Aerospaziale della Sapienza Università di Roma. L’algoritmo sI chiama Eosial Viewer ed è ora disponibile liberamente online. «Gli incendi boschivi rappresentano una sfida che ogni anno, soprattutto durante la stagione estiva, mette a dura prova il nostro Paese», ha detto Paolo Teofilatto, preside della Sia. "Con il progetto Eosial Viewer - ha aggiunto - vogliamo contribuire concretamente alla prevenzione e al controllo di questi fenomeni, mettendo a disposizione strumenti innovativi in grado di supportare il monitoraggio del territorio e favorire interventi più tempestivi ed efficaci». 🔗 Leggi su Gazzettadelsud.it

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© Gazzettadelsud.it - Eosial Viewer, scopri l'algoritmo che consente di visualizzare tutti gli incendi d'Italia

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